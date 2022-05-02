Росію потрібно виключити з Радбезу ООН та G20, - екскомандувач об’єднаними силами НАТО
Західні країни повинні працювати над тим, щоб позбавити Росію ролі в Раді Безпеки ООН
Про це заявив у ефірі канадського телешоу The West Block ексголовнокомандувач об’єднаними силами НАТО Філіп Брідлав, передає ЄП.
Брідлав заявив, що Росію треба виключити з G20, але і цим не обмежуватися.
"Нам потрібно усунути Росію зі світової арени через те, як вони ведуть цю війну", - заявив американський генерал.
"Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Чому ні? Якщо зараз не час, якщо це не спосіб змінити це – то ганьба нам за те, що ми не спробували", - сказав Брідлав.
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