Росію потрібно виключити з Радбезу ООН та G20, - екскомандувач об’єднаними силами НАТО

Про це заявив у ефірі канадського телешоу The West Block ексголовнокомандувач об’єднаними силами НАТО Філіп Брідлав, передає ЄП.

Брідлав заявив, що Росію треба виключити з G20, але і цим не обмежуватися.



"Нам потрібно усунути Росію зі світової арени через те, як вони ведуть цю війну", - заявив американський генерал.

"Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Чому ні? Якщо зараз не час, якщо це не спосіб змінити це – то ганьба нам за те, що ми не спробували", - сказав Брідлав.

Генасамблея ООН зобов’язала постійних членів Радбезу обґрунтовувати застосування вето.

Ексочільник МЗС України Павло Клімкін вважає, що треба організувати повстання проти цієї Ради безпеки ООН: необхідне перезавантаження, адже замінити Росію не можна.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що світова система безпеки закінчилася під мовчазну згоду ООН.

Сполучені Штати звинуватили Росію у багаторазовому використанні права вето в Раді Безпеки ООН, заявивши, що вони "надзвичайно стурбовані моделлю зловживання Росією своїм правом вето протягом останнього десятиліття".