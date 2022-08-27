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Роспропаганда запустила фейки на медичні теми. Українське МОЗ пояснило, як вони спростовуються

27 серпня, 2022 субота
17:42
війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Міністерство охорони здоров'я з допомогою проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" та  аналітичної платформи VoxCheck поділилося спростуванням міфів про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, Росії

Про це повідомили в telegram-каналі МОЗ України.

В інформаційному просторі продовжують циркулювати фейки про пандемію COVID-19: конспірологи заявили, що у світі нібито відмовляються від вакцин, адже вони більше "нікому не потрібні".

24 липня український конспіролог Сергій Гула випустив відеоблог із фейками про пандемію COVID-19, де зазначив, що з березня 2022 року люди в різних країнах нібито практично перестали вакцинуватися проти COVID-19; 10 країн ЄС зрозуміли, що "вакцини їм не потрібні", а еліти вже спробували "запустити" мавпячу віспу як нове небезпечне захворювання, але зазнали невдачі.

Насправді ж, хоч і у 2022 році темпи вакцинації сповільнилися, порівняно з кінцем 2021 року, проте не було повного зупинення кампанії вакцинації, а всі країни, де була схвалена вакцина проти COVID-19, щеплення продовжувалися. Жодна зі згаданих 10 країн не відмовилася від вакцинації, вони продовжують кампанію щеплень, проте 19 липня видання Financial Times повідомило, що ЄС та компанії Pfizer і BioNTech можуть домовитися про зміну обсягів постачань ваккцини. 

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Окрім цього, у мережі спотворили суть нового законопроєкту про лікарські засоби та заявили, що він дозволить проводити над українцями незаконні експерименти.

25 липня антивакцинатор Остап Стахів випустив відео, де розповів, що "завдяки законопроєкту №5547 фармацевтична індустрія зможе примусово проводити експерименти над українцями, а законопроєкт №4142 дозволить обмежити права українців на вільне пересування".

Насправді ж метою законопроєкту №5547 є наближення українського законодавства про лікарські засоби до норм Європейського Союзу. Учасниками випробувань можуть стати лише добровольці, які надають письмову згоду. 

Законопроєкт №4142, що встановлює засади функціонування системи громадського здоров’я, не позбавляє українців права на вільне пересування, а лише спрощує процедуру надання згоди на щеплення та розширює перелік інфекційних захворювань, від яких будуть вакцинувати населення.

 

 

  • Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що пандемія Covid-19 далека від завершення.
  • Станом на 13 липня ВООЗ повідомило про зростання смертності від COVID-19 у світі та наполягає на поверненні маскового режиму.

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Вакцинація
фейк
Коронавірус
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