Ротації у СБУ. Зеленський поміняв місцями заступників Баканова та додав ще одного
Першим заступником став Василь Малюк, а заступниками – Сергій Андрущенко та Анатолій Сандурський.
Відповідні укази підписано вчора, 3 лютого, інформує Еспресо.TV
Президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка, а Василя Малюка – з посади заступника голови СБУ.
Наступними указами Зеленський призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ, а Андрущенка – заступником голови СБУ.
Ще одним заступником голови СБУ, згідно з указом, став Анатолій Сандурський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе