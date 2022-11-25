Розділ про Україну з'явився на Google Arts&Culture

Про це мовиться на Урядовому порталі.

Україна поруч - культурний проєкт, що працюватиме на платформі Google Arts & Culture. 24 листопада його презентувало Міністерство культури та інформаційної політики України.

Ініціативу реалізували у партнерстві з Google, також долучилися 10 українських закладів культури, серед них: Національний художній музей України, Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та ін.

Платформа має чотири розділи про Україну: Культура, Архітектура, Мистецтво та Природа.

Віднині світова спільнота має можливість дізнатися унікальні та інтерактивні історії про Україну, відвідати віртуальні екскурсії та побачити роботи видатних українських художників в 6 просторах.

З допомогою віртуальної реальності з'явилася змога побачити Софійський собор, замок Паланок і Національну оперу України в 3D. Також доступні 40 інших моделей, зокрема тих об'єктів, що були уражені чи зруйновані через ворожі обстріли, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.

"Українські сезонні народні обряди та святкові традиції, українська традиційна кухня, створення писанок, народні пісні, ремесла, захопливі краєвиди, біосферні заповідники та багато іншого – "Україна поруч" у будь-якій точці світу!" - мовиться в тексті пресслужби.

Перша леді Олена Зеленська наголосила на важливості збереження культурної пам'яті, що перебуває під загрозою від російських обстрілів.

"За місяці війни в нас понад 500 пошкоджених чи зруйнованих музеїв, історичних будівель, храмів. Все це створювалося поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша. Це спадок всього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножували, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ" – закликала Зеленська.

Довідка: Google Arts & Culture – це проєкт із цифровими версіями творів мистецтва й об'єктів культури з більш як 2000 закладів 80 країн світу. На платформі репрезентовано 6 мільйонів артефактів (включно з фотографіями, відео, рукописами та іншими документами мистецтва, культури та історії), понад 400 тисяч творів мистецтва та понад 10 000 цифрових виставок.

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