Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Розділ про Україну з'явився на Google Arts&Culture

Розділ про Україну з'явився на Google Arts&Culture

25 листопада, 2022 п'ятниця
09:16
Культура Україна поруч

Онлайн-простір про українську культуру "Україна поруч" презентували на платформі Google Arts & Culture

Про це мовиться на Урядовому порталі. 

Україна поруч - культурний проєкт, що працюватиме на платформі Google Arts & Culture. 24 листопада його презентувало Міністерство культури та інформаційної політики України.

Ініціативу реалізували у партнерстві з Google, також долучилися 10 українських закладів культури, серед них: Національний художній музей України, Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та ін.

Платформа має чотири розділи про Україну: Культура, Архітектура, Мистецтво та Природа.

Віднині світова спільнота має можливість дізнатися унікальні та інтерактивні історії про Україну, відвідати віртуальні екскурсії та побачити роботи видатних українських художників в 6 просторах. 

З допомогою віртуальної реальності з'явилася змога побачити Софійський собор, замок Паланок і Національну оперу України в 3D. Також доступні 40 інших моделей, зокрема тих об'єктів, що були уражені чи зруйновані через ворожі обстріли, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.

"Українські сезонні народні обряди та святкові традиції, українська традиційна кухня, створення писанок, народні пісні, ремесла, захопливі краєвиди, біосферні заповідники та багато іншого – "Україна поруч" у будь-якій точці світу!" - мовиться в тексті пресслужби.

Перша леді Олена Зеленська наголосила на важливості збереження культурної пам'яті, що перебуває під загрозою від російських обстрілів. 

"За місяці війни в нас понад 500 пошкоджених чи зруйнованих музеїв, історичних будівель, храмів. Все це створювалося поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша. Це спадок всього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножували, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ" – закликала Зеленська.

Довідка: Google Arts & Culture – це проєкт із цифровими версіями творів мистецтва й об'єктів культури з більш як 2000 закладів 80 країн світу. На платформі репрезентовано 6 мільйонів артефактів (включно з фотографіями, відео, рукописами та іншими документами мистецтва, культури та історії), понад 400 тисяч творів мистецтва та понад 10 000 цифрових виставок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Технології
Олена Зеленська
Читайте також:
Юрій Ігнат
24 листопада, 2022 четвер
ППО бездоганно впоралася з масованим обстрілом росіян, - Ігнат про ракетні удари 23 листопада
Олексій Громов
24 листопада, 2022 четвер
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
Валерій Залужний
23 листопада, 2022 середа
Залужний прокоментував російські ракетні удари по Україні 23 листопада
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
09:48
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
Росіяни вночі скерували понад 70 снарядів по Нікопольщині 
09:45
OPINION
Микола Княжицький
Закон про заборону РПЦ в Україні проголосують
09:38
Миколаївська область
Вночі ворог гатив з РСЗВ по портовій акваторії Миколаївщини, одна людина отримала контузію
08:49
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по передмістю Запоріжжя
Окупанти поцілили в станцію технічного обслуговування на Запоріжжі
08:48
Оновлено
світло
У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії
08:34
Ворог за добу завдав 6 ракетних та 14 авіаударів
08:15
Америка зсередини, кохання на війні та правда і брехня від директора ФБР – 5 книг, в яких (не) цінують слова
08:09
OPINION
Мирослава Барчук
Києво-Печерська Лавра: чи добре засвоєні уроки
07:50
Втрати ворога
ЗСУ знищили 20 окупантів і дві вантажівки на Запоріжжі
07:22
школа окупант
Загарбники змушують жителів окупованого Мостового переоформлювати документи на нерухомість і землю, - Генштаб
07:01
Світло
На Хмельниччині без світла залишаються 437 тис. споживачів, область серед регіонів з найскладнішою ситуацією з електропостачанням
06:39
зниклі безвісти
Під час війни в Україні понад 15 тис. людей зникли безвісти, - ICMP
05:48
Ексгумація тіл Харківщина
На Харківщині ексгумували ще два тіла чоловіків, яких убили росіяни
05:28
Ілон Маск
Маск оголосив "амністію" заблокованих акаунтів у Twitter
04:45
Анонс
Гарет Бейл, ЧС-2022, збірна Уельсу
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 25 листопада
04:18
кібербезпека
У Держспецзв'язку дали поради українцям: як безпечно користуватись Bluetooth
03:35
електроенергія
Більше половини мешканцям Дніпра повернули світло
03:04
Інфографіка
збірна Бельгії, Тібо Куртуа, ЧС-2022
ЧС-2022: який вигляд мають турнірні таблиці після 1-го туру групового етапу
02:42
Голодомор
Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор в Україні геноцидом
02:39
Сумщина, обстріли
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
02:18
ЗСУ
ЗСУ знищили російські склади у Каховці, Новій Каховці і Горностаївці
02:07
Норвегія газ
Міністри енергетики країн ЄС не змогли погодити обмеження ціни на газ "через глибокі розбіжності"
01:45
Оновлено
Михайло Волинець
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук. Депутат каже, що дізнався про це зі ЗМІ
01:18
збірна Португалії, Кріштіану Роналду
Роналду встановив унікальний рекорд на ЧС з футболу
00:43
Меркель, Путін, Макрон
Меркель заявила, що спільно з Макроном намагалась налагодити діалог з Путіним
00:41
Оновлено
Запоріжжя
На околиці Запоріжжя пролунали вибухи. Ракети влучили поруч з лікарнею
00:29
літак
Євроконтроль надасть авіадиспетчерам України та Молдови €46,5 млн підтримки через блокування повітряного руху
00:13
на фото ЗСУ
ЗСУ знищили С-300 росіян, з якого терористи вбили немовля на Запоріжжі
2022, четвер
24 листопада
23:57
ОБСЄ
Зеленський закликав реформувати Парламентську асамблею ОБСЄ
23:47
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 листопада
23:39
полігон
Хорватія навчатиме українських військових, - Резніков
23:35
Оновлено
Херсон
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито сімох людей
23:30
Оновлено
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати усіх матчів 24 листопада
23:20
ЧС-2022, збірна Бразилії
Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу
23:14
мобілізовані росіяни
Близько $82 млрд. Росія витратила на війну в Україні вже чверть свого бюджету, - Forbes
22:52
вакцина
Ефективна проти усіх 20 відомих підтипів вірусу. У США розробили універсальну вакцину від грипу
22:37
Президент України Зеленський
"Це помста тих, хто програв": Зеленський прокоментував обстріли Херсона й анонсував "вагомі новини" щодо гарантій безпеки для України
22:28
Укриття в Естонії
Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії
22:02
"Книга року BBC – 2022": оприлюднено короткі списки номінантів
21:52
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Керівник Yasno про темпи відновлення електрики: система не може одразу вийти на базовий рівень генерації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV