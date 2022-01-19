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Розгортанням Сил тероборони ми можемо не допустити нового вторгнення РФ, - командувач Сил ТрО Галушкін

19 січня, 2022 середа
18:14
Суспільство Юрій Галушкін

Бригадний генерал Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ заявив, що суть закону "Про основи національного спротиву" у тому, що Сили ТрО можна розгорнути до початку воєнних дій і цим не допустити війни взагалі

Про це Галушкін розповів у інтерв'ю "АрміяІнформ".

"Ключове в цьому Законі (про національний спротив, - ред.) те, що ми можемо розгорнути Сили тероборони до початку війни і до відмобілізування військ. І цим взагалі не допустити війни", - сказав Галушкін.

Сили тероборони відповідно до закону можна розгорнути після того, як буде введений у дію Зведений план тероборони України або план тероборони в окремих місцевостях. Ввести його може лише президент своїм указом, і для цього не протрібне введення воєнного стану.

"Головнокомандувач зробив подання, Рада нацбезпеки і оборони провела засідання, ухвалила рішення, президент затвердив своїм указом, і я розгорнув повністю Сили тероборони. На мої 10 тис. (штат ТрО мирного часу, - ред.) лягло декілька сотень тисяч озброєних резервістів ТрО, які взяли під контроль всю Україну. Можливо, це взагалі зупинить наміри противника перейти до відкритої агресії", - розповів Галушкін.

Він зазначив, що в такому випадку Сили ТрО візьмуть під контроль всі комунікації, шляхи, мости та залізничні вузли, ці місця підготують для розгортання основних складових ЗСУ. 

"Ситуація може бути такою, що саме Сили ТрО першими почнуть бойові дії - якщо основні сили ще на стадії мобілізації, або ще не прибули в район проведення операції. Тому ми будемо готувати людей і до цього також. Ми повинні навчити людей брати під контроль все, що є на території областей і районів, та захищати місцеве населення". - зазначив Галушкін.
 

  • Нагадаємо, з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. 
  • 1 січня стало відомо, що Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
  • 10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони.
  • У Міноборони повідомили, що в Україні планують сформувати 25 бригад Сил територіальної оборони, які об'єднають понад 150 батальйонів.


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Новини
війна з Росією
російська агресія
тероборона
вторгнення в Україну
територіальна оборона
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