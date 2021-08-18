Розкрадання понад 25 млн грн у Миколаєві: ВАКС призначив заставу директору приватного підприємства, сума - 522 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 522 100 грн.

На підозрюваного також поклали ряд процесуальних обов’язків:

прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати Миколаєва без дозволу;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

носити електронний браслет

Строк дії - 60 діб.

У цій справі 8 підозрюваних, Вищий антикорупційний суд заарештував із заставою 3,5 млн грн заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва.

Суд заарештував з правом вийти під заставу (1,4 млн грн) депутатку Одеської міської ради у цій справі.