Розкрадання понад 25 млн грн у Миколаєві: ВАКС призначив заставу директору приватного підприємства, сума - 522 тис. грн
Вищий антикорупційний суд призначив заставу у розмірі 522 тис. грн директору підприємству, якого підозрюють у співучасті у привласненні понад 26,8 млн грн з бюджету під час виконання робіт з реконструкції площі у Миколаєві
Про це повідомляє пресслужба суду.
Суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 522 100 грн.
На підозрюваного також поклали ряд процесуальних обов’язків:
- прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
- не залишати Миколаєва без дозволу;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
- носити електронний браслет
Строк дії - 60 діб.
- У цій справі 8 підозрюваних, Вищий антикорупційний суд заарештував із заставою 3,5 млн грн заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва.
- Суд заарештував з правом вийти під заставу (1,4 млн грн) депутатку Одеської міської ради у цій справі.
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