Розмова Байдена і Путіна може відбутися 7 грудня, планується обговорити тему України, - ЗМІ
Розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним може відбутися 7 грудня 2021 року
Про це повідомило російське видання Коммерсантъ із посиланням на власні джерела.
"За даними "Ъ", їхня бесіда (ймовірно, по відеоконференцзв'язку) може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено", - пише Коммерсантъ.
Видання зазначає, що під час розмови передбачається обговорити військову ескалацію Росією ситуації на кордонах України.
Під час засідання ОБСЄ у Стокгольмі держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС РФ Сергій Лавров провели двосторонню зустріч, перед якою Блінкен заявив, що "агресивні плани Росії щодо України викликають занепокоєння не лише у США, але дуже багато в кого у Європі".
"Якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, це матиме наслідки", - наголосив Блінкен.
Лавров, своєю чергою, заявив, що Росія не хоче "жодних конфліктів", додав, що "наступне просування НАТО на схід однозначно зачіпатиме корінні інтереси безпеки Росії".
- Нагадаємо, раніше Володимир Путін зажадав юридичних гарантій від президента США щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року.
- 2 грудня Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки" у разі вторгнення РФ в Україну.
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