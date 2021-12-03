Розмова Байдена і Путіна може відбутися 7 грудня, планується обговорити тему України, - ЗМІ

Про це повідомило російське видання Коммерсантъ із посиланням на власні джерела.



"За даними "Ъ", їхня бесіда (ймовірно, по відеоконференцзв'язку) може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено", - пише Коммерсантъ.



Видання зазначає, що під час розмови передбачається обговорити військову ескалацію Росією ситуації на кордонах України.



Під час засідання ОБСЄ у Стокгольмі держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС РФ Сергій Лавров провели двосторонню зустріч, перед якою Блінкен заявив, що "агресивні плани Росії щодо України викликають занепокоєння не лише у США, але дуже багато в кого у Європі".



"Якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, це матиме наслідки", - наголосив Блінкен.



Лавров, своєю чергою, заявив, що Росія не хоче "жодних конфліктів", додав, що "наступне просування НАТО на схід однозначно зачіпатиме корінні інтереси безпеки Росії".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін зажадав юридичних гарантій від президента США щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року.

2 грудня Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки" у разі вторгнення РФ в Україну.

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