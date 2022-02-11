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Розмова була непроста, але "червоних ліній" не перетнули, - Кулеба про переговори радників у Берліні

11 лютого, 2022 п'ятниця
14:43
війна з Росією Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні були складними, але Київ не поступився принциповими моментами

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на брифінг міністра закордонних справ у п'ятницю, 11 лютого.

"Непроста, м’яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак як голова делегації і колеги, які були у її складі, втримали усі наші позиції, не поступилися жодними моментами, важливими для України, і не перетнули жодних "червоних ліній", - заявив Кулеба, маючи на увазі вимогу РФ від Києва провести прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Міністр наголосив, що ці переговори надзвичайно складні, але вони мають продовжитися, бо немає іншого шляху, ніж дипломатичне врегулювання конфлікту.

За його словами, Росія почала чергову хвилю звинувачень, нібито Київ готується до наступу на Донбасі та провокацій.

"Хочу офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не готує, жодні провокації нам не потрібні. Всі ці повідомлення з російського боку спрямовані на нагнітання емоційного стану і перекладання відповідальності на Україну", - підкреслив голова МЗС.
 

  • Нагадаємо, 10 лютого у Берліні пройшла друга за цей рік зустріч політрадників лідерів держав Нормандського формату. За результатами переговорів, які тривали близько 9 годин, очільник української делегації Андрій Єрмак заявив, що політичні радники "нормандського формату" не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.
  • За словами Єрмака, зустрічі в Нормандському форматі відбуватимуться частіше.

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Світ
нормандська четвірка
Дмитро Кулеба
Нормандський формат
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