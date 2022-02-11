Єрмак: Роботу Нормандського формату розблокували, відтепер перемовини відбуватимуться часто

Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові.



"Процес роботи нормандського формату розблокований, ці зустрічі будуть відбуватися у частому режимі", - розповів Андрій Єрмак.



За його словами, під час перемовин у Берліні сторони підтримали позицію України. Крім того, були досягнуті домовленості щодо роботи в ТКГ і зафіксована прихильність країн - учасниць зустрічі щодо режиму припинення вогню.



"І саме головне, що цей процес перемовний відбувається, українська делегація продовжує займати конструктивну позицію відносно всіх питань", - наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.

За словами Єрмака, під час переговорів у Берліні українська сторона буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

10 лютого українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату. Андрій Єрмак заявив, що політичні радники "нормандського формату" не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.

DPA повідомило, що наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запланували на березень.

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