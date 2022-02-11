Єрмак: Роботу Нормандського формату розблокували, відтепер перемовини відбуватимуться часто
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустрічі в Нормандському форматі відбуватимуться частіше, і додав, що під час перемовин у Берліні сторони підтримали позицію України
Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові.
"Процес роботи нормандського формату розблокований, ці зустрічі будуть відбуватися у частому режимі", - розповів Андрій Єрмак.
За його словами, під час перемовин у Берліні сторони підтримали позицію України. Крім того, були досягнуті домовленості щодо роботи в ТКГ і зафіксована прихильність країн - учасниць зустрічі щодо режиму припинення вогню.
"І саме головне, що цей процес перемовний відбувається, українська делегація продовжує займати конструктивну позицію відносно всіх питань", - наголосив голова Офісу президента.
- Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.
- За словами Єрмака, під час переговорів у Берліні українська сторона буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.
- 10 лютого українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату. Андрій Єрмак заявив, що політичні радники "нормандського формату" не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.
- DPA повідомило, що наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запланували на березень.
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