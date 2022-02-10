Українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Facebook.



Незабаром має відбутися друга за цей рік зустріч політрадників лідерів Нормандського формату. Брифінг за результатами переговорів проведуть у приміщенні Посольства Україні в Німеччині близько 20:00, але час може змінитись.



Також в рамках візиту до Берліну перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко проведе зустрічі з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.



На зустрічах планують обговорити фінансову взаємодію та підтримку двох країн.



"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна - не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси", - наголосив Єрмак.



Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.

За словами Єрмака, під час сьогоднішніх переговорів українська сторона буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.



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