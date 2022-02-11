Наступні перемовини радників "нормандської четвірки" призначені на березень, - DPA
Після переговорів радників "нормандської четвірки" в Берліні 10 лютого представники країн запланували нову зустріч на березень
Про це пише DPA.
Майже десятигодинні перемовини в Берліні представники Німеччини та Франції назвали важкими. За словами радників, під час зустрічі були "вироблені різні позиції й можливі рішення".
Ще одну зустріч запланували на березень.
Після других переговорів представники Німеччини та Франції заявили, що всі учасники дотримуватимуться Мінських домовленостей і "енергійно працюватимуть над їхньою повною реалізацією".
- Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.
- За словами Єрмака, під час переговорів у Берліні українська сторона буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.
- 10 лютого українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату.
- Андрій Єрмак заявив, що політичні радники "нормандського формату" не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.
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