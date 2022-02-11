Наступні перемовини радників "нормандської четвірки" призначені на березень, - DPA

Про це пише DPA.



Майже десятигодинні перемовини в Берліні представники Німеччини та Франції назвали важкими. За словами радників, під час зустрічі були "вироблені різні позиції й можливі рішення".



Ще одну зустріч запланували на березень.



Після других переговорів представники Німеччини та Франції заявили, що всі учасники дотримуватимуться Мінських домовленостей і "енергійно працюватимуть над їхньою повною реалізацією".

Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.

За словами Єрмака, під час переговорів у Берліні українська сторона буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

10 лютого українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату.

Андрій Єрмак заявив, що політичні радники "нормандського формату" не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.

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