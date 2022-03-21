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Розповісти світу особисті історії про варварство РФ: Мінкульт запустив платформу #МояВійна

21 березня, 2022 понедiлок
14:47
Культура Жінка дитина війна з Росією

Міністерство культури та інформаційної політики запустило платформу #МояВійна. Завдяки їй кожен українець може описати реальні факти та особисті переживання війни, розпочатої Російською Федерацією проти України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Telegram.

"Розкажи власну історію про війну в Україні.  Так ти допоможеш переконати міжнародних партнерів, більше допомагати Україні!", - йдеться у повідомленні.

Платформа #МояВійна доступна за посиланням. Також створили відеоінструкцію.  
Усі кореспонденти проходять модерацію перед тим, як історія стане доступною на весь світ, щоб інші користувачі платформи були впевнені, що це пишуть реальні люди.

Окрім тексту, до особистої історії можна також додати відео або фото підтвердження військових злочинів, які скоюють російські військові.

"Будь-який громадянин будь-якої країни світу зможе побачити і прочитати реальні свідчення людей, які на власні очі бачили цинічність та варварство Росії. Наші з вами свідчення", - додають у повідомленні.
 

 
  • Нагадаємо, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звертаються до ЮНЕСКО з ініціативою змінити місце проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини.
  • В Україні започаткували проєкт "Долучайся: разом ми сильні", який збирає та показує яскраві приклади боротьби на "цивільному фронті", перетворюючи їх на потужні короткометражки й відеороботи.

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