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Розробили алгоритми евакуації населення: в уряді готуються до терактів на об'єкти критичної інфраструктури взимку

4 жовтня, 2022 вiвторок
20:23
Суспільство Денис Шмигаль

Серед викликів опалювального сезону терористичні акти Росії на об’єкти критичної інфраструктури та ймовірність повного припинення транзиту газу через Україну до Європи

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 жовтня. 
"Після семи місяців повномасштабної війни вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною-терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Мова насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик.Зокрема, йдеться і про ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Такого сценарію не можна виключати. Тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу", – заявив прем’єр-міністр.
Він попередив, що середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки, тож українці мають з розумінням поставитись до цих викликів.  
"Ще один безпековий виклик опалювального сезону, про який я згадував, – це загроза масованих атак росіян на нашу теплоенергетичну інфраструктуру. Тому, по-перше, працюємо над захистом критично важливих об’єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні та генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів, – повідомив Денис Шмигаль. – На крайній випадок розроблені та доведені до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. Їх активують за наявності критичних інфраструктурних пошкоджень, які неможливо буде усунути протягом короткого терміну".  

  • Ексміністр  енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що люди мають знайти місце, де вони можуть перебувати у випадку відсутності тепла та світла в опалювальний сезон

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