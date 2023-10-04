Розробка для третьої світової: головред Defense Express Катков про загрозу російської ракети з ядерним двигуном

Про це розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

"Ракета “Буревісник” створенна для ситуації "судного дня", третьої світової війни. Це єдиний шанс її використання, тому ніякої додаткової загрози для України вона не становить і становити не буде", - заявив Катков.

Головред Defense Express детальніше розповів про властивості ракети.

"Сама ракета, скоріш за все, має прямоточний реактивний двигун, який використовує ядерний реактор. Тобто ядерний реактор нагріває безпосередньо повітря, яке проходить через двигун, після чого відбувається реактивна тяга", - зазначив Олег Катков.