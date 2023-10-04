Якщо російська ракета з ядерним двигуном "Буревестник" полетить, то ворог отримує власний Чорнобиль, або Хіросиму, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що російська ракета з ядерним двигуном "Буревестник" взагалі не літає
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Як тільки у росіян щось не так відбувається на лінії фронту, то одразу починається ядерне питання. "Буревестник" є ознакою того, що триває внутрішнє хвилювання російського керівництва щодо ситуації на лінії фронту. У ворога залишається важливий фактор тиску на наших європейських партнерів щодо спекуляції на ядерній темі. Дійсно, тема ядерного "Буревестника" резонансна", - пояснив Згурець.
За словами експерта, "Буревестник" - це перша ракета, яка має ядерний двигун.
"Такий двигун теоретично мав би забезпечувати можливість обльоту кілька разів навколо планети й нівелювати систему ППО. Але є один нюанс, ця ракета просто не літає. Ще у 2018 році Путін вперше показав на мультиках цю ракету, викликавши суттєвий резонанс серед військових. А далі ми бачили НП на полігонах, де вони спробували запускати ракету. Сподіваюсь, що подальша доля ракети буде така ж сама, як і випробування. І Росія отримає власний Чорнобиль, або Хіросиму від цієї ракети", - підкреслив Згурець.
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