Якщо російська ракета з ядерним двигуном "Буревестник" полетить, то ворог отримує власний Чорнобиль, або Хіросиму, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Як тільки у росіян щось не так відбувається на лінії фронту, то одразу починається ядерне питання. "Буревестник" є ознакою того, що триває внутрішнє хвилювання російського керівництва щодо ситуації на лінії фронту. У ворога залишається важливий фактор тиску на наших європейських партнерів щодо спекуляції на ядерній темі. Дійсно, тема ядерного "Буревестника" резонансна", - пояснив Згурець.

За словами експерта, "Буревестник" - це перша ракета, яка має ядерний двигун.

"Такий двигун теоретично мав би забезпечувати можливість обльоту кілька разів навколо планети й нівелювати систему ППО. Але є один нюанс, ця ракета просто не літає. Ще у 2018 році Путін вперше показав на мультиках цю ракету, викликавши суттєвий резонанс серед військових. А далі ми бачили НП на полігонах, де вони спробували запускати ракету. Сподіваюсь, що подальша доля ракети буде така ж сама, як і випробування. І Росія отримає власний Чорнобиль, або Хіросиму від цієї ракети", - підкреслив Згурець.