Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Перебуваючи в російських командних пунктах у Маріуполі, селищах Мангуш, Нікольське, Старий Крим, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське Маріупольського району, генерал-лейтенан займався воєнним плануванням, координував і керував окупантами. Також він наказував обстрілювати мирних мешканців Донеччини й окупувати область.

Крім того, підозрюваний брав участь у нараді з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним і головою Чечні Рамзаном Кадировим і розробляв план окупації оточено\го Маріуполя та штурму Азовсталі, де у частково зруйнованих укриттях були заблоковані українські військові й цивільні. Росіянин узгоджував дії підпорядкованих формувань щодо посиленого штурму підприємства й убивства керівного складу військових підрозділів України.

Окупанта підозрюють у скоєнні умисних дій для зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб, і веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що керівництво Сил оборони віддало наказ припинити оборону Маріуполя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb