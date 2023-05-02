Відповідне відео опубліковано на YouTube.

Щодо ордера МКС, який було видано за депортацію українських дітей, Львова-Бєлова з посмішкою сказала: "Я – мати, цим усе сказано. Який я військовий злочинець? Про що ви говорите?".

Також дитяча омбудсменка РФ заявила, що юрисдикцію Міжнародного кримінального суду Росія не визнає, а Женевська конвенція дає право "евакуювати" дітей із зон, де є небезпека для їхнього життя і здоров'я.

У відповідь радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що "РФ – це ідеальна конструкція пекла".

"Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням", - написав він і нагадав, що РФ знищила будинки українських дітей, вбила їхніх батьків і називає це порятунком.

"Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати", - резюмував Подоляк.