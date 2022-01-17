Розслідувачі Bellingcat оскаржили в російському суді свій статус "іноагентів"
Проєкт журналістів-розслідувачів Bellingcat подав апеляцію на рішення Міністерства юстиції РФ про визнання організації "іноземним агентом"
Про це повідомили розслідувачі у Twitter.
"Bellingcat подала офіційну апеляцію до російських судів на наше визнання "іноземним агентом". Наше включення до реєстру порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова та здоровому глузду", - йдеться у повідомленні.
У Bellingcat додали, у разі, якщо "суди не підтримають прихильність Росії до свободи слова відповідно до міжнародного права", організація звернеться до Європейського суду з прав людини.
- Нагадаємо, Росія у жовтні 2021 року внесла проект журналістських розслідувань Bellingcat в перелік ЗМІ, визнаних "іноземними агентами".
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