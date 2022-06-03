СІТ заявляє, що замість Дворнікова, знаного за прізвиськом "сирійський м'ясник", командувати "спецоперацією" в Україні призначено генерала Геннадія Жидка. Він також має досвід війни у Сирії, був командувачем Східного військового округу, а нині є заступником міністра оборони Росії з військово-політичної роботи.

Раніше New York Times повідомляла, що призначений у квітні керувати окупаційним контингентом Дворніков, який за жорстокі методи ведення бойових дій у Сирії отримав прізвисько "сирійський м’ясник", зник з поля зору. За даними газети, це могло свідчити про звільнення з посади. За словами джерел видання, Дворніков, прийнявши командування, спробував покращити координацію дій російських наземних та повітряних підрозділів. Однак йому це не зовсім вдалося через фундаментальні проблеми в російській армії.

Як зазначив один із розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, Жидко – це такий собі політрук усієї Росії, головний замполіт.

1 червня New York Times повідомила, що посадовці США припускають, що генерал Дворніков уже не керує армією Росії в Україні. Того ж таки дня газета написала, що генерал Олександр Дворніков, призначений у квітні президентом Росії відповідальним за війну в Україні, змушений був визнати, що його військовий план провалився.

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