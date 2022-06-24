Розслідувачі здивували розповіддю про нову розкішну "хатинку" Путіна
Журналісти опублікували розслідування про розкішну резиденцію президента РФ у Карелії біля Ладозького озера
Про це йдеться у матеріалі розслідувачів OCCRP і "Медузи".
У розслідуванні журналісти використали документи будівельних компаній, які займалися облаштуванням території навколо маєтку. Загальний масив цих документів, які стали відомими завдяки "зливу", дуже великий.
У розпорядження журналістів OCCRP потрапили тисячі листів, що витекли з двох будівельних компаній, які займалися облаштуванням території навколо "хатини рибалки".
"Серед іншого у листах були макети, креслення, дизайн-проєкти та інші матеріали, що свідчать про розкіш комплексу "хатина рибалки"... Двоповерхова футуристична будівля з хвилеподібним дахом, просторими приміщеннями й великою ресторанною зоною на відкритому повітрі схожа на будинок прийомів. Велика вітальня відкритого планування займає понад 200 квадратних метрів. Скляна перегородка відокремлює її від кухні, обладнаної мангалом, казаном, тандиром, тепаном і коптильнею, як в дорогому ресторані", – йдеться у розслідуванні.
"Вартість об'єкта оцінити складно, проте в розпорядженні OCCRP є кошторис на загальнобудівельні роботи від червня 2015 року на суму 187 мільйонів рублів (до $3,5 млн)", – пишуть журналісти.
Є власна пивоварня. На австрійському обладнанні вартістю 345 тисяч євро тут можна виробляти 47 літрів пива в день. А на другому поверсі розташована чайна кімната з видом на Ладозьке озеро. Через скляну перегородку з приміщення можна спостерігати за процесом варіння пива.
"Поруч з будівлею два невеликих басейни. Від будинку доріжка веде до природного водоспаду, що впадає в затоку, де облаштована відокремлена альтанка. Раніше водоспад був туристичною визначною пам'яткою, але зараз відвідувачам туди шлях закритий", – дізналися журналісти.
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