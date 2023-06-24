Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"План війни був сформульований генералом Залужним у своєму знаменитому інтерв'ю журналу Economist у грудні минулого року. Пам'ятаєте: Я стою за 84 км від Мелітополя, мені потрібно пройти цей шлях і нам потрібні далекобійні ракети, які можуть атакувати Крим. Але тоді в України були ракети максимальної дальності для HIMARS - 80 км. Як казав Залужний, дійшовши до Мелітополя, звідти можна буде бомбити Чонгар і Крим. Кілька місяців тому були передані ракети для HIMARS - Ground-Launched Small Diameter Bomb, які удвічі довшої досяжності - це вже 160 км. Окрім того, тепер Україна має британські ракети Storm Shadow. Як з'ясувалось, під час удару по Чонгару, це були вони", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, розстріл далекобійними ракетами усього кримського угруповання буде продовжуватись, поки вони не побіжать звідти.

"Ракети Storm Shadow - це спільна французька розробка. Це деталь, але вона дуже цікава. Вона доводить, що Франція також поставляє ці ракети. Це й обіцяв Макрон під час візиту Зеленського до Парижа, і як ми бачимо, виконав свою обіцянку. Цей розстріл далекобійними ракетами усього кримського угруповання буде показово продовжуватись, скільки буде потрібно, поки вони не побіжать звідти", - наголосив Піонтковський.