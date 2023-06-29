Розвернули додому в аеропорту: в Молдову не пустили росіянина, пов'язаного з бойовиками на Донбасі
Прикордонна поліція Молдови не пропустила через кордон країни громадянина Росії, який пов'язаний з проросійськими збройними формуваннями
Про це повідомила прикордонна поліція Молдови.
Зазначається, що громадянина Росії, який пов'язаний з проросійськими військами на Донбасі, виявили у пасажирському потоці в міжнародному аеропорту Кишинева. Він намагався потрапити до Молдови.
"Громадянина не пропустили через державний кордон, а після здійснення перевірки повернули літаком до країни відправлення", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники нагадали, що в умовах надзвичайного стану в Молдові, а також війни, яку розпочала Росія проти України, на всіх пунктах пропуску через державний кордон застосовують протоколи безпеки, які передбачають додатковий контроль перетину державного кордону для мандрівників, особливо для іноземних громадян.
Фото: Прикордонна поліція Молдови
Фото: Прикордонна поліція Молдови
Загалом за минулу добу Молдова відмовила у в'їзді 32 іноземцям.
- 13 червня Молдова не пропустила російського найманця з абхазького батальйону "П’ятнашка" проїхати транзитом до України. Його зупинили у міжнародному аеропорті Кишинева.
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