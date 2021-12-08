Розвідка деморалізована через "вагнергейт", - нардепка Совсун

Про це вона сказала у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Є питання, якою мірою розвідка може працювати з військово-політичним керівництвом. Українські розвідники є деморалізовані через історію з вагнерівцями. Такі ситуації, коли вони не відчувають, що їхнє життя є цінним і буде захищеним державою", - заявила Совсун.



Нардепка заявила про низьку мотивацію через незнання розвідників "що їх ця держава буде захищати і відстоювати".



"Про такі речі потрібно було думати, перш ніж приймати рішення щодо тих чи інших дзвінків в Мінськ. Про вибудовування інституцій, в тому числі розвідки та армії, потрібно дбати постійно і пам'ятати, що інколи найменший неправильний крок може підрвати довіру, яка вибудовувалась роками", - підсумувала нардепка.

Нагадаємо, 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ.

У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.

30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.

Звільнений у запас учасник спецоперації із затримання "вагнерівців" Роман Червинський заявив, що причетним до неї розвідникам погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента