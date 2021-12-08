Розвідка деморалізована через "вагнергейт", - нардепка Совсун
Нардепка Інна Совсун вважає, що розвідники через зірвану операцію щодо бійців ПВК "Вагнер", не певні в тому, що Україна їх захистить
Про це вона сказала у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Є питання, якою мірою розвідка може працювати з військово-політичним керівництвом. Українські розвідники є деморалізовані через історію з вагнерівцями. Такі ситуації, коли вони не відчувають, що їхнє життя є цінним і буде захищеним державою", - заявила Совсун.
Нардепка заявила про низьку мотивацію через незнання розвідників "що їх ця держава буде захищати і відстоювати".
"Про такі речі потрібно було думати, перш ніж приймати рішення щодо тих чи інших дзвінків в Мінськ. Про вибудовування інституцій, в тому числі розвідки та армії, потрібно дбати постійно і пам'ятати, що інколи найменший неправильний крок може підрвати довіру, яка вибудовувалась роками", - підсумувала нардепка.
- Нагадаємо, 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
- 26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ.
- У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.
- 30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.
- Звільнений у запас учасник спецоперації із затримання "вагнерівців" Роман Червинський заявив, що причетним до неї розвідникам погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента
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