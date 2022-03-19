Розвідка назвала імена пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста
На сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікували список імен пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Відомо, що це військовослужбовці 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) міста Морозовськ. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення.
"Краще моліться, "лєтуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ – начувайтеся! А для кого це буде перший виліт – здавайтесь в полон", – йдеться в повідомленні.
Повний список імен можна знайти на сайті української розвідки.
- Нагадаємо, українська розвідка здобула список військовослужбовців 448-й ракетної бригади села Клюква Курської області РФ, що скоюють воєнні злочини проти українців.
- Раніше також публікували список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються встановити свої порядки на окупованих територіях України.
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