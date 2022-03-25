Розвідка опублікувала імена 667 військових з Чечні, які скоюють злочини проти українців
Українська розвідка отримала список військовослужбовців російського 50-го самохідного артилерійського полку 42 мотострілецької дивізії із Шалі (Чечня), що скоюють воєнні злочини проти України
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У розвідці наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Також у ГУР надали посилання на список, який складається з 667 військових.
- Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило список окупантів, які у складі самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ воюють проти України.
- Також на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікували список імен пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста.
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