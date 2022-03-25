Розвідка опублікувала імена 667 військових з Чечні, які скоюють злочини проти українців

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Також у ГУР надали посилання на список, який складається з 667 військових.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило список окупантів, які у складі самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ воюють проти України.

Також на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікували список імен пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста.