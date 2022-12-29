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"Розвиток деменції внаслідок інтоксикації важкими металами": американський лікар у суді дав свідчення про стан Саакашвілі

29 грудня, 2022 четвер
18:44
Кримінал Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі мав інтоксикацію важкими металами, наслідком чого стало пошкодження головного мозку і розвиток у нього серйозної деменції, що прогресує

Про це повідомляє BBC.

У тбіліському міському суді відбулося чергове засідання щодо клопотання захисту експрезидента, нині ув'язненого Міхеїла Саакашвілі про його звільнення або відтермінування йому кримінального покарання

Свідчення суду надавав американський токсиколог Девід Сміт. Його під'єднали до процесу відеозв'язком зі США.

Експерт, чиї свідчення перекладали в ході процесу грузинською мовою, вважає, що Саакашвілі мав інтоксикацію важкими металами, наслідком чого стало пошкодження головного мозку і розвиток у нього серйозної деменції, що швидко прогресує.

Окрім того, за словами Сміта, в Саакашвілі периферична нейропатія, ушкодження травної системи та таких життєво важливих органів, як серце, печінка та нирки.

Адвокати звернулися до суду з клопотанням про звільнення чи відтермінування кримінального покарання Саакашвілі, посилаючись саме на стан його здоров'я та діагнози.

На попередньому процесі Саакашвілі ненадовго долучили до засідання за допомогою відеозв'язку з клініки "Вівамеді", до якої його перевели з руставської в'язниці у травні цього року.

Це була перша поява Саакашвілі перед публікою за останні кілька місяців. Саакашвілі, який помітно схуд, із тремтячими руками, так і не зміг виступити в суді й відмовився від участі у процесі після оголошеної суддею невеликої перерви. За словами адвокатів, йому стало погано, тож до підсудного викликали лікарів. Більше до процесу він не долучався.

Близькі Саакашвілі вже давно б'ють на сполох через його стан, вважаючи єдиним виходом для порятунку його життя переведення в клініку за кордон. Створена народним захисником експертна група для моніторингу медобслуговування Саакашвілі також оцінила його стан як тяжкий.

Але в партії влади експрезидента звинувачують у симуляції, а його прихильників – у спекуляціях щодо його стану. Влада каже, що Саакашвілі перебуває у відповідній клініці й держава робить усе для захисту його здоров'я.

Саакашвілі, який має українське громадянство, був затриманий у жовтні минулого року в Тбілісі, невдовзі після повернення до Грузії. Його звинувачують за кількома кримінальними статтями. За двома з них його було заочно засуджено до шести років позбавлення волі ще до повернення до Грузії.

  • 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США. Водночас у МЗС України заявили про грубе порушення прав людини в Грузії, маючи на увазі Саакашвілі.
  • 27 грудня у Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці.

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Здоров'я
Грузія
США
Міхеїл Саакашвілі
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