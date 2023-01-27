"Розвиває дружні відносини в Азії": Тищенко спробував обгрунтувати поїздку до Таїланду у воєнний час

Про це Тищенко повідомив у фейсбуці.

"Було поставлено задачу — розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки. Наприклад у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую. Всі мої зустрічі офіційні та задокументовані", - пише Тищенко.

Нардеп заявив, що його першою зупинкою був в'єтнамський Хошимін. Про результати роботи Микола Тищенко поки не говорить. Заявив, що "з метою безпеки" розкаже все по приїзду в Україну.

"Друга зупинка. Королівство Таїланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю у цій країні разом зі спеціалістами по регіону. Результат: проведено зустріч з представниками королівської родини та досягнуто важливого дипломатичного погодження для підтримки України. Далі повертаюся до В‘єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі в рамках групи дружби з моїми в’єтнамськими колегами-парламентарями", - пише Тищенко.

За словами нардепа, його відрядження продовжується.

"В політику я прийшов завдяки президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, попри жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандувачем задачі. І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю. Наразі моє відрядження продовжиться, як і планувалось. Адже я дію виключно в інтересах України, що сьогодні включає в себе налагодження дипломатичних стосунків на міжнародній арені для прискорення нашої Перемоги. Повернусь з позитивним результатом для країни. Дякую! Слава ЗСУ", - йдеться у дописі.

Відзначимо, що Микола Тищенко обмежив коментарі під своїм постом у фейсбуці.

23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.

26 січня стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.

Своєю чергою прикордонники заявили, що нардеп Тищенко залишив територію України законно.

У четвер, 26 січня, нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що в умовах воєнного часу посадовці можуть виїжджати з країни тільки за рішенням РНБО.

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