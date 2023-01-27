"Розвиває дружні відносини в Азії": Тищенко спробував обгрунтувати поїздку до Таїланду у воєнний час
Народний депутат Микола Тищенко заявив, що відправився у Таїланд та В'єтнам, щоб "розвивати дружні відносини в Азії"
Про це Тищенко повідомив у фейсбуці.
"Було поставлено задачу — розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки. Наприклад у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую. Всі мої зустрічі офіційні та задокументовані", - пише Тищенко.
Нардеп заявив, що його першою зупинкою був в'єтнамський Хошимін. Про результати роботи Микола Тищенко поки не говорить. Заявив, що "з метою безпеки" розкаже все по приїзду в Україну.
"Друга зупинка. Королівство Таїланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю у цій країні разом зі спеціалістами по регіону. Результат: проведено зустріч з представниками королівської родини та досягнуто важливого дипломатичного погодження для підтримки України. Далі повертаюся до В‘єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі в рамках групи дружби з моїми в’єтнамськими колегами-парламентарями", - пише Тищенко.
За словами нардепа, його відрядження продовжується.
"В політику я прийшов завдяки президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, попри жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандувачем задачі. І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю. Наразі моє відрядження продовжиться, як і планувалось. Адже я дію виключно в інтересах України, що сьогодні включає в себе налагодження дипломатичних стосунків на міжнародній арені для прискорення нашої Перемоги. Повернусь з позитивним результатом для країни. Дякую! Слава ЗСУ", - йдеться у дописі.
Відзначимо, що Микола Тищенко обмежив коментарі під своїм постом у фейсбуці.
- 23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.
- 26 січня стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.
- Своєю чергою прикордонники заявили, що нардеп Тищенко залишив територію України законно.
- У четвер, 26 січня, нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що в умовах воєнного часу посадовці можуть виїжджати з країни тільки за рішенням РНБО.
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