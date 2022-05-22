Український захисник поділився деталями в етері Еспресо.

"Рубіжного як міста немає, воно повністю знищене. Росіяни проводять терор. Окупанти оскаженіли через те, що українські міста на Сході їм не здаються й не могли ніяк просунутись. Особливо запеклі штурми були 9 і 10 травня. Росіяни кинули усе, що мали на українські позиції, але не змогли протиснути. Хоча росіяни на Луганщині мають кількісну та артилерійську переваги", - зазначив Кузик.

Комбат додав, що доля Алеппо - килимові бомбардування та знищення з артилерії, спіткала й Рубіжне.

"Складається враження, що російські окупанти просто мстять українським містам - стирають населені пункти з лиця землі. Досвід, який ми спостерігали в Сирії з Алеппо - це доля українського Рубіжного. Не лишилося шкіл, лікарень, адмінбудівель, житлових кварталів. Ми також намагалися вивозити деяких людей, які ховалися в місті, але наразі доля тих, хто лишився, невідома", - зауважив Петро Кузик.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель.

Інститут дослідження війни повідомляє, що Росія зосередила головні зусилля на оточенні та захопленні Сєвєродонецька у Луганській області, а омбудсман Людмила Денісова зазначила, що окупанти на Луганщині убивають цивільних, блокують евакуацію й перетворюють міста на руїни.

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