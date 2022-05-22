Рубіжного немає як міста: росіяни не змогли захопити, тому оскаженіли й знищили, - командир батальйону "Свобода" Кузик
Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик розповів, що російські окупанти повністю знищили місто Рубіжне Луганської області, оскільки не могли його захопити, а тому оскаженіли й стерли з лиця землі
Український захисник поділився деталями в етері Еспресо.
"Рубіжного як міста немає, воно повністю знищене. Росіяни проводять терор. Окупанти оскаженіли через те, що українські міста на Сході їм не здаються й не могли ніяк просунутись. Особливо запеклі штурми були 9 і 10 травня. Росіяни кинули усе, що мали на українські позиції, але не змогли протиснути. Хоча росіяни на Луганщині мають кількісну та артилерійську переваги", - зазначив Кузик.
Комбат додав, що доля Алеппо - килимові бомбардування та знищення з артилерії, спіткала й Рубіжне.
"Складається враження, що російські окупанти просто мстять українським містам - стирають населені пункти з лиця землі. Досвід, який ми спостерігали в Сирії з Алеппо - це доля українського Рубіжного. Не лишилося шкіл, лікарень, адмінбудівель, житлових кварталів. Ми також намагалися вивозити деяких людей, які ховалися в місті, але наразі доля тих, хто лишився, невідома", - зауважив Петро Кузик.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель.
- Інститут дослідження війни повідомляє, що Росія зосередила головні зусилля на оточенні та захопленні Сєвєродонецька у Луганській області, а омбудсман Людмила Денісова зазначила, що окупанти на Луганщині убивають цивільних, блокують евакуацію й перетворюють міста на руїни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.14
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе