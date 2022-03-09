Рубль знову різко подешевшав після відкриття торгів у Москві
Російський рубль різко впав по відношенню до долара після відкриття місцевих торгів вперше на цьому тижні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Валюта впала на 7,8% до 113,9 за долар в порівнянні із закриттям в п'ятницю, коли Московська біржа заявила, що тимчасово призупинить торги. В офшорній торгівлі перед відкриттям орієнтовний спред між попитом і пропозицією становив 7,4% від ціни пропозиції, що дозволяє припустити, що фактичних угод може бути небагато.
Російський рубль котирувався в офшорній по 130 рублів за долар. Російська валюта, ймовірно, продовжить втрати на основних торгах, відзначає агентство.
На готівковому ринку у Москві курс долара досягає 200 рублів у продажу.
- Нагадаємо, авторитетне рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С. Рейтинг "C" демонструє думку, що дефолт неминучий.
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