Рубль знову різко подешевшав після відкриття торгів у Москві

Про це повідомляє Bloomberg.



Валюта впала на 7,8% до 113,9 за долар в порівнянні із закриттям в п'ятницю, коли Московська біржа заявила, що тимчасово призупинить торги. В офшорній торгівлі перед відкриттям орієнтовний спред між попитом і пропозицією становив 7,4% від ціни пропозиції, що дозволяє припустити, що фактичних угод може бути небагато.

Російський рубль котирувався в офшорній по 130 рублів за долар. Російська валюта, ймовірно, продовжить втрати на основних торгах, відзначає агентство.

На готівковому ринку у Москві курс долара досягає 200 рублів у продажу.

Нагадаємо, авторитетне рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С. Рейтинг "C" демонструє думку, що дефолт неминучий.