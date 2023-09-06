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Головна Спорт "Рух" дізнався суперника на стартовий раунд юнацької Ліги УЄФА

"Рух" дізнався суперника на стартовий раунд юнацької Ліги УЄФА

6 вересня, 2023 середа
04:30
Спорт ФК Рух

У вівторок, 5 вересня, відбулося жеребкування стартового раунду юнацької Ліги УЄФА

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матчі стартового раунду юнацької Ліги УЄФА пройдуть 4 та 25 жовтня. За результатами жеребкування, львівський "Рух" U-19 отримав в суперники "Сараєво" (Боснія і Герцеговина).

Якщо львів’яни пройдуть боснійців, то в другому раунді зіграють з переможцем пари "Фамалікан" (Португалія) / "Мідтьюлланн" (Данія).

"Рух" минулого сезону виграв чемпіонат України U-19. Саме тому львівська команда презентує нашу країну у Шляху чемпіонів країн в юнацькій Лізі УЄФА.

Формат юнацької Ліги УЄФА

Шляхом чемпіонів країн підуть переможці національних юнацьких чемпіонатів із 32 найкращих асоціацій за рейтингом УЄФА, які не потраплять до Шляху Ліги чемпіонів (у цій гілці виступатиме львівський "Рух"). Учасники Шляху чемпіонів країн проведуть два раунди спарених матчів на вибування. Вісім переможців другого раунду потраплять до стикових матчів.

Шляхом Ліги чемпіонів підуть 32 юнацькі команди, чиї клуби пробилися в груповий етап Ліги чемпіонів (напр. - донецький "Шахтар"). Перші місця вийдуть безпосередньо до 1/8 фіналу, другі — потраплять у стикові матчі.

На стадії плей-офф команди зі Шляху чемпіонів країн та Шляху Ліги чемпіонів уже змагатимуться між собою.

З ким гратиме "Шахтар" U-19

Склад груп у Шляху Ліги чемпіонів ідентичний групам дорослої Ліги чемпіонів. "Шахтар" зіграє проти молодіжок "Барселони", "Порту" та "Антверпена".

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
ФК "Рух"
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