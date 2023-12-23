Рух опору на півострові зростає, - заступник представника президента України в АР Крим Чистіков

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"На території тимчасово окупованого Криму не так і мало людей з проукраїнською позицією. Їхня кількість тільки зростає. Втім, російські спецслужби посилюють ледь не щодня репресивні заходи проти наших людей. Це переслідування, моніторинг телеграм-каналів і т.д. Не дивлячись на це рух опору на території Криму зростає. Зокрема, кількість акцій на території півострова значно збільшилась. Раніше щотижня ми могли спостерігати кілька акцій спротиву окупантам, а зараз щодня", - розповів Чистіков.

За словами Чистікова, ЗСУ постійно отримують інформацію військового характеру від представників Руху спротиву в Криму.

"Зараз також зріс обсяг військової інформації від людей з проукраїнською позицією в Криму. Це підтверджують координатори Руху спротиву. Цю інформацію використовують наші військові для подальшого ураження складів, техніки та штабів окупантів у Криму. Також створена онлайн-карта розміщення російських військових на територію Криму, яка систематично оновлюється", - додав він.