Рух опору на півострові зростає, - заступник представника президента України в АР Крим Чистіков
Заступник представника президента України в АР Крим Денис Чистіков розповів, що, попри переслідування та репресії, рух опору окупантам у Криму набирає обертів
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"На території тимчасово окупованого Криму не так і мало людей з проукраїнською позицією. Їхня кількість тільки зростає. Втім, російські спецслужби посилюють ледь не щодня репресивні заходи проти наших людей. Це переслідування, моніторинг телеграм-каналів і т.д. Не дивлячись на це рух опору на території Криму зростає. Зокрема, кількість акцій на території півострова значно збільшилась. Раніше щотижня ми могли спостерігати кілька акцій спротиву окупантам, а зараз щодня", - розповів Чистіков.
За словами Чистікова, ЗСУ постійно отримують інформацію військового характеру від представників Руху спротиву в Криму.
"Зараз також зріс обсяг військової інформації від людей з проукраїнською позицією в Криму. Це підтверджують координатори Руху спротиву. Цю інформацію використовують наші військові для подальшого ураження складів, техніки та штабів окупантів у Криму. Також створена онлайн-карта розміщення російських військових на територію Криму, яка систематично оновлюється", - додав він.
- 23 грудня партизани руху "Атеш" виявили на тимчасово окупованому острові Тузла точне місце розташування десятків комплексів російської ППО
- Також українські партизани руху "Атеш" біля тимчасово окупованого Сімферополя виявили підприємство, що функціонує, та склади пально-мастильних матеріалів РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе