Рух ворожої техніки по мосту Каховської ГЕС практично неможливий, - міський голова Коваленко
Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, зазначив, що місто вже шостий місяць окуповано, відповідно, ворог накопичив за цей час велику кількість зброї та військових
Про це він розповів в етері Еспресо.
"До Нової Каховки сьогодні часто прикута увага. 13–14 серпня в один з районів міста, де розташовувалися військові бази окупантів, було до 12 прильотів, за свідченнями новокаховчан, а потім дуже довго стояв над містом чорний стовп диму. Міст Каховської ГЕС також у центрі уваги ЗСУ і дуже серйозно пошкоджений, що практично унеможливлює рух військової техніки ворога з одного берега на інший", - зазначив мер Нової Каховки.
Володимир Коваленко зауважив, що у місті залишилося дуже мало людей і потік виїжджаючих не зменшується, тому у Новій Каховці залишиться ще менше містян.
"Нова Каховка вже шостий місяць окупована, відповідно ворог накопичив велику кількість і зброї і військових. Також поряд є дві значні гідроспоруди, Каховська ГЕС та Північнокримський канал, тому Нова Каховка залишається у центрі уваги військових ЗСУ", - пояснив міський голова.
Коваленко додав, що постійно спілкується з містянами, які зараз перебувають під окупацією, і вони чекають на звільнення Нової Каховки.
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