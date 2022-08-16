Рух ворожої техніки по мосту Каховської ГЕС практично неможливий, - міський голова Коваленко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"До Нової Каховки сьогодні часто прикута увага. 13–14 серпня в один з районів міста, де розташовувалися військові бази окупантів, було до 12 прильотів, за свідченнями новокаховчан, а потім дуже довго стояв над містом чорний стовп диму. Міст Каховської ГЕС також у центрі уваги ЗСУ і дуже серйозно пошкоджений, що практично унеможливлює рух військової техніки ворога з одного берега на інший", - зазначив мер Нової Каховки.

Володимир Коваленко зауважив, що у місті залишилося дуже мало людей і потік виїжджаючих не зменшується, тому у Новій Каховці залишиться ще менше містян.

"Нова Каховка вже шостий місяць окупована, відповідно ворог накопичив велику кількість і зброї і військових. Також поряд є дві значні гідроспоруди, Каховська ГЕС та Північнокримський канал, тому Нова Каховка залишається у центрі уваги військових ЗСУ", - пояснив міський голова.

Коваленко додав, що постійно спілкується з містянами, які зараз перебувають під окупацією, і вони чекають на звільнення Нової Каховки.

13 травня, ЗСУ знищили 3 бази і 3 склади росіян на окупованих територіях Херсонщини

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