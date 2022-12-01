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"Рухаємося до цього": В ООН заявили про можливість укладення угоди про експорт російського аміаку через Одесу

1 грудня, 2022 четвер
11:16
Економіка Мартін Гріффітс

Заступник генсека ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс вважає, що незабаром може бути досягнуто домовленості про експорт російського аміаку трубопроводом, що веде до Одеси

Про це повідомляє Reuters.

"Ми дуже близькі, ми рухаємося до цього на тижні. Думаю, обидві сторони і ми в ООН усвідомлюємо важливість цього, це дуже важливо. Майже важливіше, ніж експорт зерна", - сказав Гріффітс.

Він переконаний, що через рік можуть початися проблеми із продовольством, якщо не відновиться експорт добрив.

За словами заступника генсека ООН, відновити експорт аміаку можна протягом 1–2 тижнів.

"Експлуатація цього аміакопроводу з Росії через Україну... добре зрозуміла, це нескладно, його можна запустити протягом тижня-двох", - сказав Гріффітс.

  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав зняти перешкоди для експорту добрив із Російської Федерації.
  • У листопаді президент Володимир Зеленський казав, що Україна може погодитися на транзит російського аміаку, на якому наполягає РФ, лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

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