Румунія підключилась до трубопроводу з Адріатики і тепер може постачати газ у Молдову та Україну

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"По суті, цей інтерконнектор сполучить мережу, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також підключиться до трубопроводу BRUA, забезпечуючи тим самим постачання газу до Болгарії та Румунії", – зазначив Чуке на пресконференції з грецьким прем’єром Кіріакосом Міцотакісом.

"І, звичайно, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам — Україні та Республіці Молдові та іншим країнам за схемою розподілу цієї газової мережі", – додав прем’єр Румунії.

Тоді як Україна ще з 2014 року отримує газ із неросійських джерел, Молдова є повністю залежною від постачання блакитного палива "Газпромом".

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Нагадаємо, наприкінці 2021 року Молдова уклала з "Газпромом" новий контракт на постачання газу. Він передбачав зокрема аудит боргу на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". 700 мільйонів - це оцінка Росії, а не Молдови. Кишинів багато років поспіль каже, що частина цього боргу взята з повітря, не підтверджена.

Також Молдова не приєднувалась до санкцій проти Росії через залежність від газу з РФ.

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