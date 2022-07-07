Румунія підключилась до трубопроводу з Адріатики і тепер може постачати газ у Молдову та Україну
Прем’єр-міністр Румунії Ніколае Чуке заявив, що після введення в експлуатацію інтерконнектора Греція-Болгарія в четвер його країна має змогу постачати природний газ Молдові та Україні
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
"По суті, цей інтерконнектор сполучить мережу, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також підключиться до трубопроводу BRUA, забезпечуючи тим самим постачання газу до Болгарії та Румунії", – зазначив Чуке на пресконференції з грецьким прем’єром Кіріакосом Міцотакісом.
"І, звичайно, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам — Україні та Республіці Молдові та іншим країнам за схемою розподілу цієї газової мережі", – додав прем’єр Румунії.
Тоді як Україна ще з 2014 року отримує газ із неросійських джерел, Молдова є повністю залежною від постачання блакитного палива "Газпромом".
ЄБРР надасть Молдові 300 млн євро кредиту для убезпечення постачання газу
- Нагадаємо, наприкінці 2021 року Молдова уклала з "Газпромом" новий контракт на постачання газу. Він передбачав зокрема аудит боргу на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". 700 мільйонів - це оцінка Росії, а не Молдови. Кишинів багато років поспіль каже, що частина цього боргу взята з повітря, не підтверджена.
- Також Молдова не приєднувалась до санкцій проти Росії через залежність від газу з РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.44
Купівля 34.44Продаж 35.32
-
EUR
Купівля 35.04Продаж 36.37
- Актуальне
- Важливе