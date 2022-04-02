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Головна війна з Росією Молдова не може приєднатись до санкціїй проти РФ, оскільки є економічно залежною від російського газу, - Несходовський
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Молдова не може приєднатись до санкціїй проти РФ, оскільки є економічно залежною від російського газу, - Несходовський

2 квітня, 2022 субота
09:28
війна з Росією Молдова

Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що Молдова не зможе приєднатись до санкцій проти РФ, оскільки економічно залежна від російського газу.

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Молдова не зможе транспортувати підсанкційні товари до Росії. Це неможливо через те, що такі потрібно транспортувати через Україну, тому це неможливо. Молдова прийняла рішення не підтримувати санкції введені проти РФ через декілька причин. Все тому, що Молдова є політично та економічно залежною країною від Росії.” - пояснив Несходовський

Несходовський наголосив, що є ряд країн ЄС, які є залежні від російського газу. За його словами, ці країни не можуть швидко відмовитись від російського газу, оскільки це призведе до суттєвої зупинки їхньої промисловості.

“Є країни ЄС, які готові піти на часткову реалізацію бажання Кремля щодо оплати російського газу за рублі. Тому потрібно розуміти, що деякі країни, яким потрібно прийняти рішення щодо підтримки санкції проти РФ, мають бути політично та економічно незалежними від Росії. Якби Захід зміг би допомогти Молдові стати менш залежною від російських енергоносіїв, то відповідне рішення щодо санкцій було б прийняте.” - додав Несходовський

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