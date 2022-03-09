"Русскій мір": який вигляд має Охтирка на Сумщині після атаки росіян
Російські війська окупантів нанесли серйозний удар по місту Охтирка на Сумщині
Світлини, який вигляд має Охтирка, з'явились у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
"Русскій мір" продовжує нищити інфраструктуру міста", - прокоментували дії окупантів у описі під фото.
- 3 березня стало відомо, що внаслідок обстрілу авіацією РФ міста Охтирки, що на Сумщині, зруйновано ТЕЦ та ЖД вокзал. Обстріляні також житлові квартали.
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