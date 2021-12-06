Саакашвілі давали не прописаний психотропний препарат нібито для покращення сну, - нардепка Ясько

Про це вона заявила у Facebook.



За її словами, кілька днів тому одна з незалежних експерток групи "Емпатія" та особистий лікар Саакашвілі повідомили, що експрезиденту Грузії давали психотропний препарат, який йому не приписували.



"Препарат почали давати, ще коли він був у в'язниці у Руставі, потім продовжили в Глдані, і останні два тижні, коли він перебуває у військовому госпіталі в Ґорі, збильшили дозування", - сказала Ясько.



Вона додала, що Саакашвілі скаржився на тривожність та проблеми зі сном, слухом та зором.



"Такі препарати приписують, тільки коли пацієнт серйозно хворий, а здоровій людині достатньо інших ліків, а не психотропів. За різними конвенціями, використання таких препаратів є фармакологічними тортурами", - резюмувала нардепка.



Ясько стверджує, що Саакашвілі припинив використовувати препарат кілька днів тому, але досі невідомо, які ще медикаменти він приймає. Нардепка попросила історію лікування Саакашвілі та звернулася до керівництва Грузії та України з проханням надати йому належну медичну допомогу для реабілітації після голодування.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.