Саакашвілі заявив, що до Грузії проникла "диверсійна група росіян", аби захопити владу

Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на заяву колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів.

"Щоб бути в хорошій формі, нам потрібно дуже обережно ставитися до росіян, які прибувають. Я хочу створити гарячу лінію "цивільної оборони", куди люди зможуть зателефонувати і повідомити нам про антигрузинські прояви.

Саакашвілі, посилаючись на власні джерела інформації заявив, що до Грузії прибула диверсійна група, якій "поставлено завдання захопити тут владу в умовах заворушень і дестабілізації".

"Тому нам необхідно стежити за кожним підозрілим рухом, за кожною групою з хлопцями спортивної статури. Таких людей понад сто тисяч. Повторюся, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії. За моєю інформацією, вона увійшла з дуже поганими намірами. Вони озброєні, ними керує 1-е головне управління російської армії. У цій ситуації, як ніколи, нам потрібна координація з нашими партнерами, громадянським суспільством і нашим народом", - сказав Саакашвілі.

Зазначається, що експрезидент Грузії долучився до процесу по відеозв'язку з лікані. Однак суддя Бадрі Кочламазішвілі перервав відеодзвінок, заявивши, що Саакашвілі не запрошений на суд як "політичний оглядач". чим викликав невдоволення Саакашвілі та його адвокатів.