Саакашвілі заявив, що до Грузії проникла "диверсійна група росіян", аби захопити владу
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив у понеділок, 30 жовтня, що в Грузію проникла "диверсійна група росіян", аби захопити владу в умовах заворушень і дестабілізації
Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на заяву колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів.
"Щоб бути в хорошій формі, нам потрібно дуже обережно ставитися до росіян, які прибувають. Я хочу створити гарячу лінію "цивільної оборони", куди люди зможуть зателефонувати і повідомити нам про антигрузинські прояви.
Саакашвілі, посилаючись на власні джерела інформації заявив, що до Грузії прибула диверсійна група, якій "поставлено завдання захопити тут владу в умовах заворушень і дестабілізації".
"Тому нам необхідно стежити за кожним підозрілим рухом, за кожною групою з хлопцями спортивної статури. Таких людей понад сто тисяч. Повторюся, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії. За моєю інформацією, вона увійшла з дуже поганими намірами. Вони озброєні, ними керує 1-е головне управління російської армії. У цій ситуації, як ніколи, нам потрібна координація з нашими партнерами, громадянським суспільством і нашим народом", - сказав Саакашвілі.
Зазначається, що експрезидент Грузії долучився до процесу по відеозв'язку з лікані. Однак суддя Бадрі Кочламазішвілі перервав відеодзвінок, заявивши, що Саакашвілі не запрошений на суд як "політичний оглядач". чим викликав невдоволення Саакашвілі та його адвокатів.
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