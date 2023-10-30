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Саакашвілі заявив, що до Грузії проникла "диверсійна група росіян", аби захопити владу

30 жовтня, 2023 понедiлок
13:43
Світ Міхеїл Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив у понеділок, 30 жовтня, що в Грузію проникла "диверсійна група росіян", аби захопити владу в умовах заворушень і дестабілізації

Про це повідомляє  Ехо Кавказу з посиланням на заяву колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів.

"Щоб бути в хорошій формі, нам потрібно дуже обережно ставитися до росіян, які прибувають. Я хочу створити гарячу лінію "цивільної оборони", куди люди зможуть зателефонувати і повідомити нам про антигрузинські прояви.

Саакашвілі, посилаючись на власні джерела інформації заявив, що до Грузії  прибула диверсійна група, якій "поставлено завдання захопити тут владу в умовах заворушень і дестабілізації". 

"Тому нам необхідно стежити за кожним підозрілим рухом, за кожною групою з хлопцями спортивної статури. Таких людей понад сто тисяч. Повторюся, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії. За моєю інформацією, вона увійшла з дуже поганими намірами. Вони озброєні, ними керує 1-е головне управління російської армії. У цій ситуації, як ніколи, нам потрібна координація з нашими партнерами, громадянським суспільством і нашим народом", - сказав Саакашвілі.

Зазначається, що експрезидент Грузії долучився до процесу по відеозв'язку з лікані. Однак суддя Бадрі Кочламазішвілі перервав відеодзвінок, заявивши, що Саакашвілі не запрошений на суд як "політичний оглядач". чим викликав невдоволення Саакашвілі та його адвокатів.

  • 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
  • ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
  • 15 травня Агенство цивільної авіації Грузії видало перший дозвіл на польоти - літати дозволити російській компанії "Азимут".
  • Дозвіл на регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі з 20 травня також отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
  • 22 вересня авіакомпанія "Росія" отримала відмову від Грузії щодо дозволу на польоти, попри те, що вона двічі подавала заявки.
Росія
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
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