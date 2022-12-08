Салат "Оселедець під шубою". Рецепт
Оселедець під шубою або, як в народі кажуть - салат "Шуба" - дуже популярна та старовинна страва. На сьогодні існує безліч інтерпретацій цього салату на будь-який вибагливий смак. Та все ж, ми вирішили нагадати саме класичний рецепт, яким користувались колись наші бабусі
Інгредієнти:
- 2 морквини
- 7 картоплин
- 2 цибулини
- 3 бурячки
- 800 г філе оселедця
- Майонез (на смак)
Приготування класичного салату "Оселедець під шубою"
Готуємо продукти для салату:
- Відварюємо всі овочі (крім цибулі)
- Охолоджуємо відварені овочі
- Чистимо відварені овочі
- На грубій терці окремо натираємо картоплю
- Потім окремо натираємо моркву
- Далі окремо натираємо буряк
- Цибулю ретельно подрібнюємо ножем на крихітні кубики
- З філе оселедця вибираємо усі кісточки до найдрібніших
- Ріжемо філе оселедця дрібними кубиками
Починаємо формувати салат:
- У велику тарілку викладаємо першим пластом на дно оселедець
- Зверху викладаємо другим пластом подрібнену цибулю
- Третій пласт – змащуємо цибулю майонезом
- Четвертим пластом накладаємо рівномірно картоплю
- П’ятим пластом – змащуємо картоплю майонезом
- Шостий пласт – натерта морква
- Сьомий пласт – рівномірно покриваємо моркву майонезом
- Восьмий пласт – бурячок
- І нарешті завершальний дев’ятий пласт – щедро змащуємо бурячок майонезом
- Салат готовий і потребує трохи відстоятись у холодильнику.
- А далі – подавайте до столу!
Смачного!
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