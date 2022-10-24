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Салат "Цезар" традиційний
Простий рецепт приготування салату "Цезар". Смачно, корисно, поживно
Інгредієнти на чотири порції:
- 1 пучка зеленого салату
- 1 томат
- 300 г курячого філе
- 2 ст. ложки вершкового масла
- 2 зубчики часнику
- Сир пармезан (кількість на смак)
- Хліб білий (6 шматків)
- Соус "Цезар" (на смак)
Покрокова інструкція з приготування салату "Цезар":
- Промиваємо, просушуємо та рвемо руками на невеликі шматочки листя салату
- Відкладаємо їх в холодильник
- В гарячу сковорідку кладемо 1 ст. ложку вершкового масла
- Як тільки масло на сковорідці розтане – кидаємо туди зубчик часнику, нарізаний заздалегідь маленькими пластинами
- Нарізаємо на дрібні шматочки курячі грудки
- Кладемо шматочки курки в сковороду до часнику та олії
- 10 хв обсмажуємо все разом на великому вогні
- Знімаємо з вогню
- Додаємо в сковорідку ще одну ст. ложку вершкового масла
- Також додаємо другий зубчик часнику
- Нарізати на дрібні кубики хліб
- Кладемо хліб у сковорідку й обсмажуємо, помішуючи
- Дістаємо листя салату, смажену курячу грудку й томати, нарізані дрібною соломкою
- Заправляємо салат соусом "Цезар"
- Перемішуємо
- Зверху посипаємо сухариками
- Зверху натираємо на тертці сир пармезан
Смачного!
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