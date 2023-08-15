Про це стало відомо з опублікованого списку учасників на сайті саміту.

Серед постійних членів G20, які очікуються на саміті, є президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Євроради Шарль Мішеля, а також президенти Юн Сок Йоль (Південна Корея), Лула Да Сілва (Бразилія), Сі Цзіньпінь (Китай), Емманюель Макрон (Франція), Реджеп Таїп Ердоган (Туреччина), Джозеф Байден (США).

Крім цього, до списку учасників включені прем'єр-міністри Джастін Трюдо (Канада), Ріші Сунак (Велика Британія), Ентоні Албаніз (Австралія), Фуміо Кішіда (Японія), Джордждо Мелоні (Італія), Нарендра Моді (Індія) та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

До того ж на саміт у Нью-Делі як гостей покликали представників Аргентини, Індонезії, Мексики, Саудівської Аравії, ПАР, Бангладешу, Єгипту, Маврикія, Нідерландів, Нігерії, Оману, Сінгапуру, Іспанії, ОАЕ, а також російського президента Володимира Путіна.

На сайті зазначається, що 18-й саміт глав держав і урядів G20 у Нью-Делі стане кульмінацією всіх попередніх процесів і зустрічей, що проводяться протягом року між міністрами, високопосадовцями та громадянським суспільством.

"На завершення саміту в Нью-Делі буде прийнято Декларацію лідерів G20, яка зазначає прихильність лідерів до пріоритетів, обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей міністрів і робочих груп", - йдеться у повідомленні.