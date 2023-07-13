Саміт у Вільнюсі прибрав усі сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО, - Зеленський
За два дні саміту прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО – Росія більше не матиме шлагбаум перед дверима НАТО
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо – для наших воїнів. Хороше посилення зброєю. Це й ППО, і ракети, і бронетехніка, і артилерія", - зазначив президент.
Він також наголосив на важливості того, що уперше за час незалежності сформовано фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.
"Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обов’язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими.
Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Вперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних» для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт. Рівні серед рівних. І ми обов’язково утвердимо цей факт нашою перемогою. Та вступом у НАТО. Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності у Європі та – ширше – у вільному світі. Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності!", - додав Володимир Зеленський.
- 12 липня стартував другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО-Україна, а також гарантії безпеки для України і додаткова зброя. Еспресо вів онлайн-трансляцію усіх найважливіших подій саміту.
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