"Санкції для Росії, зброя для України": у Празі близько сотні демонстрантів вимагали зброю для України після масованої атаки РФ

Про це повідомляє ČTK.

Демонстрація була організована за ініціативою «Голос України».

Протестувальники, переважно українці, несли плакати з вимогою надати ЗСУ багатоцільові винищувачі F-16 і керовані ракети Taurus.

"Російський терор можна зупинити лише зброєю та санкціями. Ми закликаємо вільний світ зупинити Росію до того, як Росія знищить вільний світ і вб'є українців", - йдеться у заяві організаторів.

Спікери на заході "Санкції для Росії, зброя для України" згадали жертв терактів, вимагали посилення санкцій та надання зброї. Вони розкритикували Міжнародний олімпійський комітет за допуск російських і білоруських спортсменів до паризької Олімпіади на умовах суворого нейтралітету.

У своїх виступах вони також заявили, що російська військова техніка досі використовує комплектуючі зі США та інших західних країн.