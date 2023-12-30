"Санкції для Росії, зброя для України": у Празі близько сотні демонстрантів вимагали зброю для України після масованої атаки РФ
Ввечері 29 грудня на Вацлавській площі в центрі Праги близько сотні демонстрантів вимагали зброї для України та посилення санкцій проти Росії після наймасштабнішого авіаудару РФ з початку вторгнення в Україну
Про це повідомляє ČTK.
Демонстрація була організована за ініціативою «Голос України».
Протестувальники, переважно українці, несли плакати з вимогою надати ЗСУ багатоцільові винищувачі F-16 і керовані ракети Taurus.
"Російський терор можна зупинити лише зброєю та санкціями. Ми закликаємо вільний світ зупинити Росію до того, як Росія знищить вільний світ і вб'є українців", - йдеться у заяві організаторів.
Спікери на заході "Санкції для Росії, зброя для України" згадали жертв терактів, вимагали посилення санкцій та надання зброї. Вони розкритикували Міжнародний олімпійський комітет за допуск російських і білоруських спортсменів до паризької Олімпіади на умовах суворого нейтралітету.
У своїх виступах вони також заявили, що російська військова техніка досі використовує комплектуючі зі США та інших західних країн.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 31 загиблого.
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