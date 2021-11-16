Санкції ЄС не зупинять ні Лукашенка, ні Путіна, - аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва про кризу на кордонах

Про це Горбач заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"На мою думку, події на кордоні Білорусі та Польщі носять безпековий характер. І це не міграційна криза, а безпекова. Ця ситуація є небезпечною для Польщі, Латвії, Литви та і загалом Європейського Союзу. Потенційно і для України теж є небезпечними ці події. Насправді ситуацію з мігрантами можна було б вирішити в цілком законний спосіб. Мігранти, які зараз знаходяться біля білорусько-польського кордону, могли просто звернутись у консульство чи то польське, чи то німецьке та попросити притулку. Вони цього не роблять, а білоруські силовики не намагаються спрямувати їх до цього", - пояснив Горбач.



Аналітик зауважив, що Лукашенко буде використовувати мігрантів як "живий таран" для того, щоб проломити кордони Європейського Союзу і НАТО. На думку Горбача, оскільки криза більше безпекова, ніж міграційна, займатися врегулювання даної ситуації повинен Північноатлантичний альянс, а не ЄС.



"Лукашенко та його силовики використовують мігрантів як "живий таран", щоб проломити кордони країн Європейського Союзу. Натомість ЄС ухвалює новий пакет санкцій проти Лукашенка. Це ні до чого не призведе. Оскільки це санкції проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які брали участь в доставці мігрантів на територію Білорусі. Саме тому ні Лукашенка, ні Путіна такі санкції не зупинять", - сказав Горбач.



Аналітик упевнений, що зупинити ситуацію з мігрантами в Білорусі може лише повне закриття країнами ЄС кордонів із Білоруссю. На його думку, це спричинить тиск не тільки на економіку Білорусі, але й на російські автомобільні та залізничні перевезення, адже більша частина транспортних шляхів з Європи до Росії йде через Білорусь.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко використовує мігрантів на кордонах із країнами ЄС, щоб відвернути увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

14 листопада Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував нові санкції ЄС проти Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що через міграційну кризу Польща разом із Литвою та Латвією має намір скликати Раду НАТО, щоб повністю закрити кордон із Білоруссю.