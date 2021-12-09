Санкції США проти РФ навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN

Про це передає CNN.

Зазначається, що Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США.

"Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектора - це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі подальшої агресії проти України нові санкції проти РФ будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу.

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