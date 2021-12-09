Санкції США проти РФ навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN
У Сполучених Штатах розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору
Про це передає CNN.
Зазначається, що Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США.
"Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектора - це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно", - йдеться в повідомленні.
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