Сашкові з Миколаївщини, який став героєм кліпу Imagine Dragons, відбудували зруйнований Росією дім

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гурт Imagine Dragons влітку 2022 року став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 в напрямі "Відбудова". У грудні оператор-постановник гурту Тай Арнольд приїхав в Україну як волонтер. У Новогригорівці Миколаївської області він познайомився з 14-річним Сашком, дім якого зруйнувала Росія.

Тай Арнольд зафільмував історію хлопця, його зруйнований ущент дім і село. У травні гурт презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", знятий в Україні. Сашко став головним героєм кліпу, а згодом запросили його на концерт у Варшаві, щоб познайомитися особисто, й запросили хлопця на сцену.

Кліп Crushed побачили представники постійного донора UNITED24, мережі мультимаркетів "Аврора". Компанія вирішила за пів року відбудувати житло Сашка з нуля.