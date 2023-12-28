Сашкові з Миколаївщини, який став героєм кліпу Imagine Dragons, відбудували зруйнований Росією дім
Представники постійного донора UNITED24 за пів року з нуля відбудували зруйнований унаслідок обстрілу дім 14-річного Сашка з Новогригорівки, що на Миколаївщині
Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Гурт Imagine Dragons влітку 2022 року став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 в напрямі "Відбудова". У грудні оператор-постановник гурту Тай Арнольд приїхав в Україну як волонтер. У Новогригорівці Миколаївської області він познайомився з 14-річним Сашком, дім якого зруйнувала Росія.
Тай Арнольд зафільмував історію хлопця, його зруйнований ущент дім і село. У травні гурт презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", знятий в Україні. Сашко став головним героєм кліпу, а згодом запросили його на концерт у Варшаві, щоб познайомитися особисто, й запросили хлопця на сцену.
Кліп Crushed побачили представники постійного донора UNITED24, мережі мультимаркетів "Аврора". Компанія вирішила за пів року відбудувати житло Сашка з нуля.
- Лідер Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час нещодавнього концерту вкотре підтримав Україну. Він узяв у шанувальниці синьо-жовтий прапор, поцілував його та вигукнув слова підтримки. Потім він розписався на ньому й повернув стяг шанувальниці.
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