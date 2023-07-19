Про це пише Financial Times.

За словами чотирьох осіб, знайомих з переговорами, Саудівська Аравія та Туреччина прагнуть досягти угоди щодо репатріації українських дітей, незаконно вивезених до Росії та утримуваних у дитячих будинках або усиновлених російськими родинами.

Наразі чиновники в Києві та Москві складають списки тисяч дітей, вивезених до Росії після вторгнення в Україну.

За даними FT, переговори тривають протягом кількох місяців, а в дискусіях також бере участь російський олігарх Роман Абрамович.

FT зазначає, що потреба у посередниках при переговорах про повернення дітей виникла, через те, що українські та російські офіційні особи відмовляються говорити напряму.

Один із дипломатів, знайомий з ходом переговорів на правах анонімності розповів, що "Захід дав Ер-Ріяду своє благословення на продовження посередництва щодо дітей та інших питань, включаючи "зернову угоду", побоювання щодо забруднення на утримуваній Росією Запорізькій АЕС та потенційну загрозу ядерної ескалації".

Що відомо про ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами російського диктатора та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Проте, 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.