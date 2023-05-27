#SaveUkrainianChildren: українці проведуть масові демонстрації у 24 країнах світу
Українці більш ніж в 40 містах 24 країн світу проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії #SaveUkrainianChildren
Кампанію організовує Communities Army of Ukraine (Армія громад України), заходи в її рамках підтримали також спільнота KLYCH, PR Army та інші українські об’єднання.
Ця акція вимагає від всього демократичного світу сказати категоричне "ні" російським злочинам геноциду в Україні, зокрема депортації, викраденню, ґвалтуванню та вбивству дітей.
"З початку РФ війни в Україні, вже понад 300 тис. дітей було депортовано до Росії (російська влада заявляє про депортацію 700 000). Це є ознакою злочину геноциду, відповідно до ст. 2 Конвенції ООН "Про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього". Світова спільнота має засудити російські злочини геноциду в Україні, злочинців покарати", - йдеться у повідомленні.
Учасники акцій проведуть демонстрації у більш ніж в 40 містах 24 країн світу. Кампанію своїми новими тематичними творами, елементами перформансу, підтримає видатний український митець Андрій Єрмоленко.
Активісти також закликатимуть підписати петицію #unrussiaUN "Геть Росію з ООН!".
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