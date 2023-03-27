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СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

27 березня, 2023 понедiлок
12:34
Кримінал

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Повідомляється, що учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди".

"За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури", - йдеться у дописі.

 

Також співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. гривень посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів. У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".

 

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

  • 24 березня за матеріалами Служби безпеки України суд виніс вирок ворожій інформаторці, яка корегувала російські ракетні удари по інфраструктурі Миколаєва.
  • 27 березня стало відомо, що СБУ знешкодила завербовану співробітниками ФСБ Росії групу диверсантів, які готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці й збирали дані про переміщення ЗСУ.

Економіка
Україна
СБУ
зерно
війна з Росією
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