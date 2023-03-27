СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Повідомляється, що учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди".

"За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури", - йдеться у дописі.

Також співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. гривень посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів. У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.