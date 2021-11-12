СБУ не пустила в українське небо підсанкційний літак нардепа Козака, який прямував з Європи до РФ
СБУ заблокувала українське небо для бізнес-джета підозрюваного в держзраді депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, який летів з Європи до РФ
Про це повідомляють у СБУ.
СБУ не пустили в українське небо літак нардепа, до якого застосовані санкції РНБО. У СБУ зазначають, що депутат підозрюваний у держзраді.
За інформацією слідства, зловмисники намагалися вивести літак з-під санкцій РНБО та змінили бортовий номер з Т7BRG на T7GIV.
З новим номером 10 листопада літак хотів перетнути Україну й потрапити з Росії до країни ЄС. Однак СБУ й Украерорух заблокувало рух судна.
Як повідомляла в березні цього року у запиті Радіо Свобода Державіаслужба, літакам з державними та реєстраційними знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT анульовано дозволи та плани на експлуатацію та заборонено видавати відповідні дозволи протягом трьох наступних років, повідомили в Державній авіаційній службі України.
Повітряне судно T7-BRG - літак Гольфстрім G450, що офіційно належить підсанкційній компанії Gold Natural Group Limited (потрапила під санкції 20 лтого - ред.). Ним користувався партнер Медведчука, народний депутат Тарас Козак (ОПЗЖ), який також потрапив під санкції та зараз заперечує їх у Верховному суді. 29 січня літак вилетів із аеропорту Жуляни в Аліканте (Іспанія).
- 2 лютого щодо нардепа Козака почали діяти санкції. Зеленський підписав указ.
- 19 лютого Рада національної безпеки і оборони на засіданні вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
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